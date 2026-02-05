TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:34 Questa sera al Teatro Titano torna la tradizionale Commedia di Sant’Agata 19:05 Accordo di Associazione con l’Ue al centro dell’incontro tra le commissioni esteri di San Marino e Andorra 18:19 Fiera di Rimini, in fiamme parte della copertura di un padiglione: intervengono i Vigili del Fuoco 18:09 Nuove truffe finanziarie, l’allarme di UCS: calano le frodi sulle carte, boom di cripto-raggiri 18:06 Smuvi debutta in Repubblica: boom di iscrizioni e mobilità gratuita aperta a cittadini, lavoratori e visitatori 15:31 Taekwondo: il sammarinese Alessandro Giovagnoli è settimo in Europa 14:33 Il Congresso di Stato denuncia intimidazioni su procedimenti in corso per rallentare l'integrazione con l'Ue 14:09 San Marino celebra Sant’Agata e la riconquista della libertà 13:42 Milano – Cortina; su il sipario
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Accordo di Associazione con l’Ue al centro dell’incontro tra le commissioni esteri di San Marino e Andorra

E' stato il secondo incontro del Gruppo di Lavoro Interparlamentare San Marino

5 feb 2026

Con il Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri Michele Muratori, ad Andorra anche i consiglieri Manuel Ciavatta, Gerardo Giovagnoli, Nicola Renzi e l’Ambasciatore di San Marino presso il Principato pirenaico Luca Brandi. E' stato il secondo incontro, del Gruppo di Lavoro Interparlamentare San Marino – Andorra, su invito della Commissione Legislativa di Politica Estera del Consiglio Generale andorrano, nato dalla comune volontà di rilanciare l’impegno per una sempre più stretta collaborazione tra i due organi legislativi, con la promozione di attività congiunte e la creazione di occasioni di confronto al fine di rendere più efficace la cooperazione e rafforzare il rapporto bilaterale. 

Non solo una visita di cortesia, ma una vera giornata di lavori con il Parlamento andorrano - ha spiegato Muratori -. Questo a seguito anche del protocollo di intese che si è firmato lo scorso giugno nella Repubblica di San Marino. La celebrazione anche dei 30 anni di relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi. Da questa mattina abbiamo iniziato presto a discutere di temi molto importanti che riguardano i nostri Parlamenti. Uno su tutti: l'Accordo di Associazione. Ma abbiamo parlato anche dell'impatto che hanno i piccoli Paesi in un contesto geopolitico instabile come quello del momento - il rafforzamento della diplomazia parlamentare su tutti-,  un aspetto, chiaramente, anche quello della sovranità nell'interno dell'Unione Europea, il rilancio definitivamente del multilateralismo. Questi sono gli aspetti più importanti che abbiamo trattato oggi.

Nel video l'intervista a Michele Muratori - Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica