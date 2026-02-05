ANDORRA Accordo di Associazione con l’Ue al centro dell’incontro tra le commissioni esteri di San Marino e Andorra E' stato il secondo incontro del Gruppo di Lavoro Interparlamentare San Marino

Con il Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri Michele Muratori, ad Andorra anche i consiglieri Manuel Ciavatta, Gerardo Giovagnoli, Nicola Renzi e l’Ambasciatore di San Marino presso il Principato pirenaico Luca Brandi. E' stato il secondo incontro, del Gruppo di Lavoro Interparlamentare San Marino – Andorra, su invito della Commissione Legislativa di Politica Estera del Consiglio Generale andorrano, nato dalla comune volontà di rilanciare l’impegno per una sempre più stretta collaborazione tra i due organi legislativi, con la promozione di attività congiunte e la creazione di occasioni di confronto al fine di rendere più efficace la cooperazione e rafforzare il rapporto bilaterale.

Non solo una visita di cortesia, ma una vera giornata di lavori con il Parlamento andorrano - ha spiegato Muratori -. Questo a seguito anche del protocollo di intese che si è firmato lo scorso giugno nella Repubblica di San Marino. La celebrazione anche dei 30 anni di relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi. Da questa mattina abbiamo iniziato presto a discutere di temi molto importanti che riguardano i nostri Parlamenti. Uno su tutti: l'Accordo di Associazione. Ma abbiamo parlato anche dell'impatto che hanno i piccoli Paesi in un contesto geopolitico instabile come quello del momento - il rafforzamento della diplomazia parlamentare su tutti-, un aspetto, chiaramente, anche quello della sovranità nell'interno dell'Unione Europea, il rilancio definitivamente del multilateralismo. Questi sono gli aspetti più importanti che abbiamo trattato oggi.

Nel video l'intervista a Michele Muratori - Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: