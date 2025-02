Accordo di Associazione con l'Ue: San Marino e Andorra fanno il punto

Facendo il punto, in video collegamento, sullo stato di avanzamento dell'Accordo di Associazione con l'Ue, il Segretario agli Esteri Luca Beccari e il capo del Governo di Andorra Xavier Espot hanno sottolineato il lavoro di follow-up svolto dalla Commissione con il Consiglio dell'Unione europea e si sono detti fiduciosi che il processo possa concludersi al più presto.

Hanno concordato sul fatto che resta ancora in sospeso il tema della competenza: se sarà esclusiva dell'Unione europea o se sarà considerato un accordo misto, il che richiederebbe la ratifica di ciascuno dei parlamenti degli Stati membri dell'Unione. Espresso un ringraziamento alla Commissione Ue per le risposte fornite, negli ultimi mesi, alle richieste dei paesi membri mettendosi a disposizione per ogni possibile contributo utile alla conclusione di questo processo.

I due leader si sono inoltre compiaciuti del sostegno offerto dagli stati membri durante la negoziazione, sottolineando l'impulso dato dalla Polonia, Presidente di turno dell'Unione. Beccari ed Espot hanno ribadito l'importanza per i due paesi di partecipare al mercato comune dell'Unione Europea. Discutendo delle risoluzioni sull'Ucraina presentate all'Onu, espresso apprezzamento per il proficuo impegno delle rispettive rappresentanze nelle sedi multilaterali.