Accordo di Associazione con Ue: on line l'aquis comunitario

Da oggi è possibile consultare sul sito della Segreteria Affari Esteri la lista degli atti relativi all'aquis comunitario, riferiti all'accordo di associazione che San Marino sta negoziando con l'Ue. A luglio la prossima tornata negoziale a Bruxelles.

La richiesta di maggiori informazioni sulla trattativa per l'accordo di associazione con l'Unione Europea era emersa anche durante i recenti incontri sul tema nei Castelli e da oggi la Segreteria agli Esteri rende pubblici, sul proprio sito ufficiale, la lista dei 25 “annex” relativi all'acquis comunitario. Un'integrazione della documentazione riferita ai rapporti tra San Marino e Ue, e al negoziato in corso, già consultabili sul sito. Tutto questo mentre, come noto, la trattativa sta entrando in una fase cruciale.

Nella prima settimana di luglio è infatti in programma a Bruxelles una tornata negoziale, più lunga del solito, divisa in due parti. Ci saranno infatti incontri a quattro, a cui parteciperanno le delegazioni di San Marino, Monaco, Andorra e dell'Unione Europea e anche incontri bilaterali tra la sola delegazione dell'Unione Europea e San Marino. Al termine della serrata sessione di incontri si saprà, con tutta probabilità, se davvero ci saranno le condizioni per arrivare, entro l'estate, alla parafatura – una firma dei testi preliminare, che non produrrà tuttavia effetti giuridici – oppure ad una dichiarazione politica congiunta tra i tre piccoli stati e la commissione Ue che ambisce a questo risultato prima della sua scadenza, fissata a fine ottobre.

Leggi il comunicato stampa Segreteria Affari Esteri