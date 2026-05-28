Accordo di Associazione, delegazione Camera dei Deputati a San Marino: "Sostegno nel percorso verso la firma"

All’indomani del suo Sì unanime al parere favorevole sull’Accordo di Associazione, la Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati conferma il sostegno all’integrazione europea di San Marino con la missione sul Titano di una delegazione composta dal presidente Alessandro Giglio Vigna e dalla deputata Alessia Ambrosi, relatrice dei provvedimenti sul tema.

Una giornata fitta di incontri istituzionali. Prima a Palazzo Mercuri con i segretari Belluzzi, Fabbri e Bevitori, dove si è sottolineato come l’intesa trasformerà i rapporti tra i due Stati in una vera sinergia economica e commerciale e si è ricordata l’importanza del Titano come “laboratorio normativo” per soluzioni utili anche all’Italia. Successivamente, il vertice a Palazzo Begni con il titolare degli Esteri, Luca Beccari. Un incontro durato più di un’ora, dopo il quale il segretario ha espresso soddisfazione per i segnali ricevuti dalla controparte italiana, in una visita dal forte valore simbolico alla luce degli ultimi sviluppi sul dossier europeo e alla vigilia di una nuova riunione del Coreper dove si potrebbe parlare ancora del tema. “Avere l’Italia, paese fondatore, dalla nostra parte, rappresenta per noi un fattore molto importante”, ha affermato, “questo sostegno non è finalizzato solo alla sottoscrizione dell’accordo, ma anche a una cooperazione che l’Italia propone a San Marino anche nel prosieguo della sua implementazione”.

A seguito, la seduta congiunta della delegazione italiana con la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, a seguito della quale è stato presentato il documento approvato da Montecitorio sull’Accordo di Associazione ed è stato fatto il punto, sia da parte italiana che sammarinese, sugli esiti della missione. "Nel solco della diplomazia parlamentare che come Commissione Esteri stiamo promuovendo in questa legislatura, oggi è un punto veramente alto che raggiungiamo con gli amici italiani. Non è una semplice visita di cortesia, ma una vera attestazione di amicizia e di vicinanza nel percorso che stiamo portando avanti. Siamo assolutamente consapevoli della bontà di questo percorso di associazione, sapere che anche dalla parte italiana c’è un appoggio e un sostegno in questo percorso dà sicuramente una forza in più”, ha detto il presidente della Commissione Esteri, Michele Muratori.

"L’Italia si sta impegnando in tutti i modi per provare a sbloccare questa impasse. Le nostre istituzioni sono a disposizione della Repubblica di San Marino. Il voto nella XIV commissione permanente politiche dell'Unione Europea di ieri, favorevole al nostro documento sull'associazione Unione Europea-San Marino, ne è una testimonianza, come anche questa visita”, ha affermato Alessandro Giglio Vigna, presidente della Commissione Politiche Ue di Montecitorio. “Questo è un accordo assolutamente innovativo, perché rappresenta un'integrazione progressiva dal punto di vista normativo, istituzionale e finanziario, però tenendo conto di quelle che sono le specificità e le peculiarità ordinamentali e costituzionali della Repubblica di San Marino”, ha dichiarato Alessia Ambrosi (FdI), relatrice del parere sull'accordo Ue-San Marino.

Nel servizio le interviste a Michele Muratori, Alessandro Giglio Vigna e Alessia Ambrosi







