Accordo di Associazione, DML: depositato pdl su referendum confermativo

Quattro articoli con una direttiva chiara: arrivare alla ratifica dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea attraverso un percorso pienamente trasparente, consapevole e partecipato. È il progetto di legge, presentato da Domani Motus Liberi, per prevedere che l'efficacia della ratifica dell'Accordo sia condizionata all'esito favorevole di un referendum confermativo di iniziativa consigliare. L'obiettivo, spiega il partito, è consentire al popolo sammarinese di esprimersi direttamente su una decisione destinata a segnare il futuro della Repubblica.

“Questo progetto di legge – afferma Lorenzo Forcellini Reffi, presidente Domani Motus Liberi – segue la nostra idea sull'Europa. Alle persone vanno spiegati chiaramente pro e contro”. “È incredibile che chi come noi chiede una posizione chiara e di buon senso su questo tema – aggiunge Fabio Righi – venga tacciato come euroscettico. È la popolazione che per prima, a più riprese, chiede il referendum”. “Ciò che non vorrei – evidenzia Mirko Dolcini – è che, pur di non utilizzare questo strumento di democrazia diretta, venga demonizzato. Vorremo anche capire le motivazioni reali delle varie forze politiche”.

“Siamo molto curiosi – aggiunge Gaetano Troina - di vedere come politica e cittadinanza reagiranno alla gestione del governo, molto improvvisata, di questa fase delicata. Molti uffici pubblici oltretutto non sono pronti non solo da punto di vista numerico, ma anche professionale”. “Ciò che è emerso nell'ultima commissione esteri – afferma Carlotta Andruccioli – è che a pochi giorni dalla firma e a meno di tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, ci troviamo ancora nelle fase delle valutazioni. Non sono stati portati ne dati, ne proiezioni su ciò che sarà e questo, a mio avviso, è segno di impreparazione”.