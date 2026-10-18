Accordo di Associazione: i commenti dei partiti sulla firma

La firma dell'Accordo di Associazione è vicina e San Marino si prepara a una nuova fase. “Per noi è un risultato storico e importantissimo – commenta il Partito Democratico Cristiano Sammarinese – abbiamo lavorato tanto cercando di trovare soluzioni a ogni problematica. Siamo soddisfatti e continueremo a impegnarci per adeguare i vari allegati nei tempi concordati”.

“Questa firma porta San Marino nel mercato unico europeo e porta con sé una scelta politica – sottolinea il Partito dei Socialisti e dei Democratici - che abbiamo sostenuto e contribuito a rendere possibile. Domani festeggiamo; dal giorno dopo, però, dobbiamo metterci di nuovo a lavorare far uscire l’accordo dai documenti e farlo entrare nella vita della gente”.

“È una scelta di sviluppo e di progresso – afferma Libera - che apre nuove opportunità rafforzando la prospettiva di maggiori diritti e tutele. Dobbiamo essere all’altezza di questa sfida, con due priorità precise: valorizzare le competenze che già abbiamo nella Pubblica Amministrazione e rispettare le scadenze previste”.

Anche Alleanza Riformista rimarca l'importanza storica di questa firma, sottolineando però come dal giorno dopo la firma la classe politica dovrà saper spiegare ai cittadini la nuova frontiera che abbiamo davanti e recepire seriamente l'acquis communitaire: “Non è un percorso irreversibile – fa notare AR – tocca quindi a noi far comprendere al meglio quali opportunità possono essere colte”.

Critiche da Domani Motus Liberi: “Noi avremmo gestito questo percorso in maniera completamente diversa: sulla base di un progetto di sviluppo chiaro che ponesse al centro la nostra competitività. L'Accordo è una scelta di portata straordinaria per il futuro della Repubblica, proprio per questo, non può essere affrontata senza un pieno coinvolgimento dei cittadini”. Rimarcata quindi da Motus la richiesta che, prima dell'entrata in vigore, la popolazione possa esprimersi attraverso una consultazione referendaria.

“Sarebbe un errore – evidenzia Rete – considerare la firma un punto di arrivo, anziché di partenza. C'è ancora tanto da fare e, in questi anni, si è perso molto tempo a causa dell’inerzia e della mancanza di un’azione concreta. Mi auguro che i trionfalismi di questi giorni non si traducano in un’ulteriore occasione per sedersi sugli allori rinviando ciò che è davvero necessario: rendere l'accordo uno strumento efficace per lo sviluppo e la tutela degli interessi della nostra Repubblica”.

“Un grande traguardo – commenta Repubblica Futura - questa è anche la nostra storia e ne siamo fieri. Fieri di aver dato un contributo significativo al negoziato. Da oggi c’è una nuova partenza e tanto lavoro da fare per cogliere tutte le opportunità che l’accordo ci darà”.

Giovanna Cecchetti, del Partito Socialista e Riformista Sammarinese, dal gruppo misto di maggioranza, ricorda le prospettive di crescita, sviluppo e integrazione che offre il testo: “Una maggiore integrazione europea può contribuire a rafforzare la competitività del nostro sistema economico, ampliare gli orizzonti professionali dei giovani e consolidare il ruolo di San Marino nel contesto internazionale”.

Michela Pelliccioni, consigliera indipendente, del gruppo misto di minoranza, ricorda la sua scelta di lasciare Domani Motus Liberi proprio per sostenere con convinzione il percorso europeo: “Da domani si apre un nuovo banco di prova per la politica – afferma – opportunità enorme che dobbiamo essere capaci di coglierla con azioni efficaci e una macchina amministrativa all'altezza. Non voglio diventi solo un traguardo conquistato sulla carta”.









