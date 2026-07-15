Accordo di associazione, il COREPER dà il via libera. L'annuncio di Beccari accolto da un applauso

Il COREPER ha adottato l'Accordo di associazione tra San Marino, Andorra e Unione europea. Ad annunciarlo, nel corso della Commissione Esteri, è stato il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, dopo aver ricevuto una comunicazione dall'ambasciatore dell'Unione europea.

La notizia è stata accolta da un lungo applauso dei commissari e segna la fine di mesi di attesa e delle preoccupazioni legate alla riserva avanzata dalla Bulgaria.

"Abbiamo mantenuto il massimo riserbo" – ha spiegato Beccari – perché era importante che queste procedure seguissero il loro corso con la necessaria tranquillità. Il Segretario ha ricordato che già ieri gli Stati membri avevano espresso all'unanimità il consenso per l'inserimento del dossier all'ordine del giorno del COREPER, mentre oggi l'accordo è stato adottato tra i punti senza discussione.

"Dal punto di vista politico – ha sottolineato – abbiamo finalmente il via libera del Consiglio". Resta ora solo l'ultimo adempimento: l'adozione formale dell'accordo da parte del Consiglio dell'Unione europea. "Nelle prossime ore ci sarà comunicato come e con quale procedura verrà completato questo passaggio", ha concluso Beccari, aggiungendo che se non emergeranno intoppi di natura tecnica, la firma dovrebbe arrivare tra settembre e ottobre. A quel punto "la palla passerà a San Marino per il processo di ratifica".







