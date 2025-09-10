Accordo di Associazione: il Partito Socialista fa il punto sul referendum

Cresce l'attesa per la risposta del Collegio Garanti sull'ammissibilità del quesito referendario sull'Accordo di Associazione presentato dal Comitato dei Capifamiglia, agevolato dal Partito Socialista. Referendum che se accolto, spiega il PS, consentirebbe ai cittadini di potersi esprimere: “Nella sostanza – afferma Augusto Casali – chiediamo ai sammarinesi se vogliono votare o no al momento della ratifica, perché deve essere la cittadinanza e non i gruppi consigliari a decidere il proprio futuro”.

"Venerdì scorso - dichiara Erik Casali - abbiamo depositato le firme per richiedere un referendum e nel quesito noi chiediamo che venga permesso alla popolazione di votare sulla materia dell'adesione all'Unione Europea. In sostanza, se verrà ammesso, poi spetterà il Consiglio a legiferare e fare un'altra legge per andare a fare il referendum dove la cittadinanza dovrà dire sì o no all'Accordo".

Partito Socialista molto critico su come sono state gestite e soprattutto spiegate le fasi di questo Accordo: “Il Governo – rimarca Augusto Casali – ha il compito di spiegare nel modo più semplice vantaggi, eventuali rinunce e obblighi dell'Associazione”. Altro ostacolo per il PS è rappresentato proprio dalla legge sui referendum a San Marino: “Norma mai stata del tutto chiara – afferma Erik Casali – abbiamo infatti in programma anche un altro quesito proprio per modificare la legge che è fatta male; chiede il 3% delle firme del totale degli elettori. In Italia chiedono l'1,5%. Qui c'è molta difficoltà, bisogna trovare avvocati e notari disponibili. C'è una procedura anche un po' bizzarra nella raccolta delle autentiche. Non è tutto così chiaro ed è una difficoltà notevole. Però noi siamo abituati, abbiamo le spalle grosse, abbiamo fatto qualche referendum".

Nel servizio l'intervista a Erik Casali (Partito Socialista)








