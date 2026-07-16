Accordo di Associazione, il via libera apre il cronoprogramma verso la firma A settembre la pre-firma degli Stati membri, poi Commissione, Parlamento europeo e Consiglio. Beccari: "Tappa storica"; Costa: "Rafforziamo i legami con due dei nostri vicini più prossimi"

Un negoziato durato oltre un decennio supera l'ultimo miglio istituzionale e apre la strada alla firma – prevista in autunno - e a una successiva applicazione provvisoria che proietterà il Titano dentro il mercato unico europeo. Un traguardo che – scrive la Segreteria Esteri in una nota - rappresenta il coronamento di anni di lavoro silenzioso, confronto costante e scelte strategiche coraggiose.

Beccari guarda già ai prossimi passaggi, definendo l'Accordo una "straordinaria opportunità di crescita, sviluppo e stabilità", che permetterà al paese di rafforzare l'integrazione preservando sovranità e peculiarità istituzionali.

Da Bruxelles, il sigillo europeo assume un peso politico enorme e arrivano parole di soddisfazione anche dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: "Stiamo rafforzando i legami con due dei nostri vicini più prossimi, sulla base di regole condivise, elevati standard e fiducia reciproca".

Le regole del gioco, d'altronde, sono chiare. L'intesa sancisce la partecipazione a un mercato interno allargato, con regole comuni e a condizioni di parità. Anche sul delicatissimo fronte dei servizi finanziari, dove l'accesso sarà graduale e subordinato a controlli di solidità da parte delle autorità di vigilanza europee.

Il cronoprogramma ora corre veloce. A settembre è prevista la pre-firma da parte degli Stati membri, poi la firma della Commissione europea, il passaggio al Parlamento Europeo per il consenso e, infine, il ritorno sul Titano per la ratifica decisiva in Commissione Esteri e in Consiglio Grande e Generale. Ma il passaggio politico decisivo è ormai compiuto: San Marino si lascia alle spalle mesi di stallo e scetticismo. Da oggi, la Repubblica più antica del mondo entra nella sua nuova era europea.

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