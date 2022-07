Accordo di Associazione: incontro tra Paesi e Istituzioni Ue a Bruxelles. Beccari: "Oggi si apre fase di lavoro nuova" Torna il confronto in presenza. I piccoli Stati e l'Ue ora guardano insieme alle opportunità dell'Associazione

San Marino, Monaco e Andorra guardano insieme all'obiettivo: concludere la trattative per l'accordo di associazione con l'Ue entro il 2023. A Bruxelles l'incontro tra i rappresentanti dei tre piccoli Stati e il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic. Per il Titano il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari.

I lavori odierni permettono "di aprire una fase di lavoro nuova e di prospettiva per una rapida conclusione dell'intesa", ha affermato Beccari. Ribadita dalle parti l'intenzione di proseguire con il confronto, nel segno della coesione, in un momento complesso per il continente. I Paesi e l'Ue guardano ora alle opportunità dell'Associazione, tenendo comunque in considerazione le caratteristiche dei singoli Paesi.

L'opportunità più grande, per il Titano, come ha ribadito il Segretario agli Esteri, "è quella di poter entrare a far parte del mercato unico europeo, con una piena integrazione pur mantenendo il ruolo di Stato terzo".

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari

