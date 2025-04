Accordo di Associazione, l'esecutivo conferma: "Nessun rallentamento, al lavoro per arrivare quanto prima alla firma"

Conferenza stampa del Congresso di Stato

L'Europa è la priorità e il governo lavora unito per tagliare il traguardo il prima possibile. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini riporta quanto riferito dal collega Beccari in Congresso di Stato sui passi in avanti la firma dell'Accordo di Associazione. “C'è grande solidarietà – afferma – e questo ci consente di lavorare bene sui vari dossier delle rispettive Segreterie. Sono tanti gli obiettivi di questa legislatura, su tutti però c'è la definizione dell'Accordo di Associazione”.

“Al momento nessun rallentamento - aggiunge il Segretario Marco Gatti - tutte le commissioni sono al lavoro per arrivare quanto prima alla firma dell'accordo. Noi ce la stiamo mettendo tutta da parte nostra, però negli incontri che abbiamo fatto informali con i vari paesi c'è il pieno sostegno da parte di tutti e anche le questioni tecniche che sono state avanzate dagli stessi paesi sono in fase di completa risoluzione".

Il Segretario di Stato alle Finanze ha fatto il punto anche sugli Spring Meeting di Washington, a cui ha partecipato insieme al collega all'Industria Rossano Fabbri. Si è parlato di dazi e dell'impegno dell'America negli organismi internazionali. Ci sono stati però anche importanti incontri focalizzati su San Marino. "Quello sicuramente più significativo - afferma Gatti - è quello che abbiamo fatto con Okamura, il vice direttore generale del Fondo Monetario che, come ho anticipato, verrà in visita a San Marino. Per noi è una visita significativa perché vengono effettivamente a prendere visione personalmente di una realtà che non è una bolla di sapone. C'è un'economia vera, quella sanmarinese, un'economia resiliente che anche rispetto a quelli che sono gli stress internazionali è riuscita a dimostrare concretamente di poter a tutti gli effetti stare sul mercato con quelle che sono le regole internazionali".

Spazio anche alla stretta attualità con l'arresto del presunto killer dei cani: “Il messaggio è chiaro – afferma il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci – la giustizia sta facendo il suo corso”. Come Segreteria, aggiunge, abbiamo provveduto ad effettuare tutte le operazioni di bonifica, speriamo che fatti come questo non si ripetano.

Si è parlato anche di scuola e denatalità. Lonfernini ha rimarcato l'importanza del piano redatto dal gruppo di lavoro sulla riorganizzazione dei plessi scolastici: “Niente scelte drastiche – afferma – ma è importante essere pronti e lavorare per tempo”.

Nel servizio l'intervista a Marco Gatti (Segretario di Stato alle Finanze)