Accordo di Associazione: obiettivo informare i cittadini. Beccari: "Comunicare l'Europa a prescindere dal referendum"

Forze di Governo al lavoro per tornare dai cittadini e spiegare l'Accordo di associazione. Siamo ormai alle battute finali di un lungo percorso, ma all'orizzonte si profila l'incognita referendum su cui dovrà pronunciarsi il Collegio Garante. E intanto si avvicina la visita del commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic, oratore ufficiale del 1 Ottobre.

Gli incontri con i cittadini, spiega il segretario agli Esteri Luca Beccari, fanno seguito a un ordine del giorno dedicato alle questioni europee. Ma è ancora presto per annunciare il format. "Sono stati fatti dei confronti - afferma Beccari - e credo che nei prossimi giorni saremo in grado di rendere note le modalità".

Quanto è importante comunicare in maniera efficace ai cittadini che, magari, sono indecisi sull'Europa? "L'Accordo di associazione - risponde il segretario agli Esteri - non è un progetto nato ieri. Tra l'altro, ha avuto una forte spinta popolare. Se un nostro cittadino è fortemente euroscettico, probabilmente sarà difficile convincerlo. Credo che debba comunque esserci un'informativa capillare, perché tutti siano messi nella condizione (di conoscere, nda), a prescindere dal referendum. L'obiettivo è far crescere il nostro Paese, far crescere l'economia".

Quale, invece, il peso politico della visita di Sefcovic a ottobre? "Il fatto di venire in questa veste ed in un momento così solenne per San Marino - prosegue Beccari - credo sia un segnale politico importante. Aspettiamo gli incontri di settembre che i Paesi membri dovranno tenere nei loro fora di confronto. Attendiamo che il Consiglio europeo dia il mandato alla Commissione per la firma. Poi si aprirà la partita delle ratifiche, sia in in Europa che a San Marino".