Accordo di associazione: rallentamenti e perplessità dell'Italia sui controlli finanziari, Rf: "Basta segreti" A renderlo noto è la tv andorrana. Dall'opposizione Repubblica Futura parla di "silenzio del Governo" sull'accordo e invita a "fare squadra"

Rallentamenti nell'Accordo di associazione con l'Unione Europea, sia per San Marino che per Andorra, a causa, a quanto pare, di resistenze da parte dell'Italia verso San Marino sul tema dei controlli finanziari. La notizia arriva dalla tv andorrana che intervista Vicenc Mateu, ambasciatore del Paese a Bruxelles.

Nel servizio giornalistico il diplomatico fa un riferimento ai passati problemi del Titano in questo settore e spiega che sarebbero stati richiesti controlli più severi. Per Roma, sempre secondo questa fonte, i meccanismi previsti dall'accordo non sarebbero sufficienti.

Il dossier vigilanza è un capitolo non da poco, nella partita europea. Sul fronte politico, dall'opposizione interviene Repubblica Futura che parla di "silenzio del Governo" sull'Accordo, mentre ad Andorra le notizie circolano normalmente. L'Ambasciatore, prosegue Rf, "ha squarciato una coltre di silenzio su temi che circolavano da mesi". Il partito invita tutti a "fare squadra" per chiudere l'intesa: "Non è più il momento dei segreti".

