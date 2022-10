Accordo di Associazione San Marino - Ue: si torna al tavolo negoziale

Ripartono i negoziati tecnici a Bruxelles per giungere ad un accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione europea. Trattativa ad una fase ormai cruciale con la volontà di chiudere entro la seconda metà del 2023, sotto la Presidenza di turno del Consiglio da parte della Spagna. Il Segretario agli Esteri Luca Beccari, intervenuto da remoto al round negoziale odierno, aveva già delineato in Consiglio la scorsa estate una sorta di road map con una serie di proposte, recepite in un documento di indirizzo, sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione.

Cinque le azioni che si è per l'appunto deciso di mettere in campo: la verifica di conformità delle normative esistenti e future con l'acquis comunitario; un confronto istituzionale permanente in Commissione Affari Esteri e in altre forme, al fine di coordinare l'Esecutivo con il Consiglio Grande e Generale; il potenziamento delle risorse umane dedicate all'accordo e all'implementazione dello stesso; una verifica della adeguatezza della Pubblica Amministrazione rispetto ai requisiti di funzionamento del mercato unico; la promozione del dibattito e del coinvolgimento dell'intero paese per favorirne la partecipazione attiva nelle scelte che saranno adottate.

