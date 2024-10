Accordo di associazione, SdS Beccari: "Arrivati al rush finale"

“Sul Libano abbiamo preso una posizione importante che riguarda la co-sponsorizzazione di una risoluzione per sviluppare un piano di azione da parte dell'Unesco. Siamo attenti sul tema, come lo siamo sulla Palestina”. Così il Segretario agli Esteri Luca Beccari riferisce in commissione sui movimenti di San Marino nello scacchiere globale: “Stiamo tenendo una posizione distintiva e non sterile – aggiunge – abbiamo tenuto conto del diritto di difesa di Israele condannando gli attacchi di Hamas, ma anche condannato l'aggressione israeliana nei territori palestinesi”.

Non solo medio oriente al centro del comma comunicazioni; dai commissari chiesti aggiornamenti anche sull'accordo di associazione. Matteo Zeppa parla di “voci preoccupanti” sul tema. Gerardo Giovagnoli sostiene che debba essere chiaro quanti e quali settori del territorio andranno incontro agli obblighi previsti dall'accordo. “Abbiamo un feedback della presidenza ungherese - precisa Beccari - che ha la responsabilità politica dei lavori del consiglio europeo. Sono fermamente intenzionati ad arrivare all'approvazione del testo entro fine anno, probabilmente insieme alla firma”. Sul piano operativo continuano le attività formative: “Stiamo lavorando ad un'iniziativa – spiega – con uno dei settori più importanti, la parte finanziaria con ABS. Proseguono inoltre gli incontri con associazioni di categoria e sindacati”.

Nei commi successivi affrontate la risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale sulla sedicesima revisione generale delle quote; la Convenzione Globale sul Riconoscimento delle Qualifiche relative all’Istruzione Superiore, adottata a Parigi il 25 novembre 2019. Spazio poi anche alle concessioni di residenze anagrafiche e alla concessione di residenze atipiche pensionati (per le quali si procede in seduta segreta).