Accordo di associazione, Tajani a Rtv: "Sarò a San Marino entro fino anno per dimostrare sostegno dell'Italia"

Intervistato durante la sua visita al Meeting di Rimini, il Ministro degli Esteri commenta la firma dell'accordo di Associazione da parte della Repubblica di San Marino:

"Le cose vanno nel verso giusto, presto ci sarà la firma, l'Italia sostiene la presenza di San Marino come soggetto parte anche di una visione europea, quindi l'accordo d'associazione è una scelta importante e conto di venire in visita a San Marino entro la fine dell'anno anche per dare un segnale visibile di questa vicinanza dell'Italia con la Repubblica".









