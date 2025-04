Accordo di associazione Ue, delegazione di governo in audizione alla Camera

Nel servizio le interviste

Importanti passi in avanti per l'accordo di associazione all'Unione Europea da parte di San Marino: oggi l'audizione dinnanzi alla XIV Commissione della Camera. Una nutrita delegazione di San Marino, guidata dai Segretari di Stato agli Esteri Beccari, agli Interni Belluzzi e all'Industria Fabbri, insieme al presidente della commissione Esteri della Repubblica, Michele Muratori, ha illustrato in audizione alla XIV commissione, Politiche dell'Unione Europea, i contenuti dell'accordo di associazione. Un momento di confronto importante tra i due Stati, che certo non sarà l'unico. Presenti anche altri deputati, a partire da Alessia Ambrosi, Fratelli d'Italia, in qualità di relatrice, Mauro Del Barba di Italia Viva, Piero De Luca del Partito Democratico. Tante le ripercussioni dell'accordo, anche per i settori produttivi, è stato ribadito.

Nel video le interviste a Alessandro Giglio Vigna, presidente XIV commissione Politiche dell'Unione Europea; Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri; Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Affari Interni; Rossano Fabbri, Segretario di Stato Industria e Commercio; Michele Muratori, presidente commissione consiliare Esteri