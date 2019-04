Accordo di associazione Ue: opposizioni unite criticano l'azione del Segretario Renzi

Critiche dalle opposizioni all'azione del segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, dopo le dichiarazioni di ieri sull'accordo con l'Ue rilasciate a Rtv. Renzi, attaccano le minoranze riferendosi all'ordine del giorno dedicato al tema, "cerca di mistificare anche quello che la maggioranza ha approvato correggendo radicalmente l'impostazione" che lui stesso "aveva chiesto". E' sempre più evidente, scrivono, "la differenza di atteggiamento" tra il responsabile degli Esteri e la sua maggioranza. Nel comunicato vengono confrontati l'odg depositato in un primo momento e quello approvato all'unanimità di recente. Le minoranze sostengono che il nuovo testo non contenga più alcun mandato al Segretario di Stato per l'attività negoziale e che sia diverso da quello iniziale. Nella nota l'auspiscio di arrivare a un accordo che non sia "sotto ricatto - si legge - dell'ambizione politica di un uomo solo". In chiusura, la richiesta di avere quanto prima il materiale di sintesi sull'accordo.