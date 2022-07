Accordo di Associazione UE: prossimi il riferimento e il dibattito in Aula

A passo quanto più spedito verso l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, arriva in Consiglio il riferimento in materia del Segretario agli Esteri, Luca Beccari, cui seguirà il dibattito. Sotto gli occhi dell'Aula, poi, la relazione di Banca Centrale sull'attività svolta e l'andamento del sistema finanziario nel 2021. Una serie di ratifiche, in testa, quella dell'accordo appena siglato tra Governo e sindacati, per il superamento del precariato nella PA. Ma anche di decreti, come quello relativo agli interventi per l'occupazione, la formazione e le politiche attive del mondo del lavoro. Un progetto di legge in prima lettura, relativo alla riforma del Comitato Sammarinese di Bioetica e al voto saranno 6 Istanze d'Arengo, tra le quali figura la richiesta di abolizione definitiva del green pass a San Marino.

In Ufficio di Presidenza dibattito aperto sulla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza: se Nicola Renzi di Repubblica Futura denuncia ritardi e sollecita un confronto, “sinora assente” – dice - con forze di opposizione e comitato promotore e contrario, non viene accolta la richiesta di Manuel Ciavatta del PDCS, mossa su mandato del partito, di votazione segreta in Commissione, che dovrebbe tenersi entro fine mese.