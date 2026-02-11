TV LIVE ·
Accordo di Associazione Ue - San Marino: in Parlamento Ue passa la risoluzione con 552 voti favorevoli

Zovko: "San Marino e Andorra partner affidabili"

11 feb 2026
Parlamento europeo: passa con 552 voti favorevoli, 24 contrari e 75 astenuti la risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio Ue, relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra Unione europea, Principato di Andorra e Repubblica di San Marino.

La rapporteur Željana Zovko ha sottolineato come San Marino e Andorra "siano partner affidabili nella condivisione dei valori elementari europei, nell'allineamento alla politica estera Ue e per l'impegno dimostrato per il multilateralismo".




