Accordo Emilia-Romagna e San Marino: svolta politica per la collaborazione transfrontaliera

Il nuovo accordo tra Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino ha un obiettivo chiaro, sottolineato dalla vice capogruppo dem in consiglio regionale Alice Parma: “Dare risposte concrete a un territorio che vive ogni giorno la dimensione transfrontaliera.” Sottoscritto a Gennaio dal Presidente della Regione de Pascale e dal Segretario agli Esteri Beccari, è stato salutato come “una svolta politica”, e ha ricevuto l’unanimità della commissione Bilancio e il via libera compatto dall'Assemblea Legislativa.

L'intesa prevede collaborazioni su diversi ambiti: lavoro, sanità, servizi, trasporti, infrastrutture, protezione civile, ricerca e innovazione, oltre a sostegno a imprese e tutela ambientale. Rafforza, inoltre, la partecipazione ai programmi europei e introduce strumenti di coordinamento stabili, come tavoli tecnici e una Commissione mista, per garantire continuità e concretezza degli impegni. Di fatto, il documento sancisce il riconoscimento di Rimini e San Marino come un sistema integrato.

“Siamo soddisfatti di aver lavorato insieme a questo accordo perché crediamo che sia vincente soprattutto sulla rete delle infrastrutture”, commenta Alice Parma. “Un'attenzione particolare era stata aperta sul tema dei frontalieri che troviamo anche in questo accordo. Serve comunque un'intesa nazionale perché la questione dei frontalieri, soprattutto sui pensionati, sulla doppia tassazione, non dipende dalla Regione Emilia-Romagna. Continueremo a lavorare insieme affinché anche il Governo e lo Stato possano rispondere in questo accordo complessivo sul tema delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri”.

Nicola Marcello di Fratelli d'Italia, ricorda che sul tema viabilità Stato e Governo, proprio in questi giorni, hanno dato due risposte importanti: l'accelerazione dei lavori sulla statale Marecchiese, e il percorso di realizzazione della nuova Statale 72, “che rappresenta il punto d'accesso fondamentale per la Repubblica di San Marino, con un accordo nel valutare a livello delle conferenze territoriali di area, l'utilità dell'opera. Quindi anche la Statale 72 avrà un'accelerazione nella realizzazione. Queste due opere infrastrutturali, soprattutto l'ultima che sarà realizzata certamente prima, considererà un maggiore collegamento e soprattutto una maggiore efficienza nei rapporti tra Italia e San Marino”.









