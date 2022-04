Accordo giustizia, Ugolini: “Difficile pensare San Marino senza carcere, ma al via ristrutturazione Cappuccini” Accordo San Marino-Italia su misure alternative alla detenzione: il concetto di 'giustizia riparativa' entrerà nelle modifiche all'ordinamento penitenziario.

Lascia il segno l'orazione della Ministra alla Giustizia, Marta Cartabia, alla quale arriva il grazie del Congresso di Stato per i contenuti espressi, dei quali “fare tesoro”. Impulso alle relazioni bilaterali che portano frutto, a partire dalla firma dell'accordo in materia di misure alternative alla detenzione, con il segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini che, se ritiene “difficile pensare ad una San Marino senza carcere”, ricorda però il lavoro di revisione dell'ordinamento penitenziario e anticipa integrazioni in Aula sul testo, introducendo il concetto di misure di giustizia riparativa, “ambito nel quale – per Ugolini - San Marino può divenire esempio e precursore. Come Congresso di Stato avevamo già costituito un gruppo di lavoro per lavorare alle modifiche all'ordinamento penitenziario – ricorda Ugolini – sarà nostra premura integrarlo per andare verso misure di giustizia riparativa e alternative alla detenzione, perché la persona possa essere reintrodotta quanto prima nella società”. Accantonata l'idea di un nuovo carcere a Murata, si lavora alla ristrutturazione dei Cappuccini: “Abbiamo adottato una delibera per la ristrutturazione della struttura carceraria per renderlo confacente alle direttive di carattere internazionale”.

Nel video, l'intervista al Segretario alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini

