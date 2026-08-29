Accordo ponte, Congresso di Stato: “Modernizzazione PA strategica in vista dell'Accordo UE”

Prima intesa, prima risposta economica per i lavoratori di fronte all’aumento del costo della vita e all’inflazione. Così il commento a caldo del Congresso di Stato che dettaglia l'obiettivo comune - di Governo e organizzazioni sindacali: garantire la tutela del potere d'acquisto, mantenendo al tempo stesso l’equilibrio dei conti pubblici e il controllo della spesa per il personale. E ci tiene a sottolineare come proprio il raggiungimento dell’equilibrio e il progressivo riordino dei conti pubblici abbiano creato le condizioni per introdurre misure concrete a sostegno dei lavoratori e delle famiglie. Firma attesa, ma che rappresenta solo un primo passo: a settembre riprenderà il negoziato per il rinnovo complessivo del contratto collettivo.

Il confronto – segnala il Governo - si estenderà dagli aspetti retributivi agli aspetti normativi e organizzativi, con particolare attenzione alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, all'innovazione dell'organizzazione del lavoro, alla valorizzazione delle competenze, alle prospettive di carriera e all’inserimento dei giovani. Il percorso sarà coordinato con la definizione del Terzo Fabbisogno. La riforma della macchina pubblica viene considerata strategica anche in vista dell’Accordo di Associazione tra San Marino e Unione Europea. Una PA più moderna ed efficiente – ricorda il Congresso - sarà indispensabile per gestire i nuovi adempimenti, cogliere le opportunità dell’integrazione europea e accompagnare il Paese nella prossima fase del cambiamento.







