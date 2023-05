Accordo Regno Unito-San Marino sulle doppie tassazioni. Beccari, 'Intesa storica'

La Repubblica di San Marino ha firmato con il Regno Unito un Accordo per l'eliminazione delle doppie imposizioni fiscali (DTA). A sottoscrivere a Londra con il Segretario Finanziario del Tesoro, Victoria Atkins l'accordo in materia fiscale è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, accompagnato dal Console onorario nella capitale britannica Maurizio Bragagni. Il trattato rappresenta un traguardo importante nel rapporto bilaterale e uno strumento di rilievo per il rafforzamento delle relazioni in ambito economico e finanziario, per le quali da vita ad una solida base giuridica.

"Per San Marino si tratta di un accordo storico. Da qui inizia per la Repubblica inizia una nuova pagina nelle sue relazioni con i grandi Paesi del mondo", ha detto Beccari. L'accordo si iscrive nel quadro delle già ottime relazioni bilaterali tra Londra e San Marino che, anche di recente, hanno ottenuto un sensibile rafforzamento, sia attraverso la definizione di significative intese bilaterali - tra le più recenti il Memorandum of Understanding tra i rispettivi Governi e il programma di mobilità giovanile "Youth Mobility Scheme" - sia attraverso lo scambio di visite, eventi istituzionali in ambito culturale e collaborazioni ai più alti livelli tra cui spicca quella del Gruppo di Amicizia Interparlamentare tra San Marino e il Regno Unito. Prima della sottoscrizione dell'accordo, tra i primi del genere che il Regno Unito ha firmato dopo la sua uscita dall'Unione europea, Beccari ha incontrato il Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, il sottosegretario parlamentare per l'Europa, Leo Docherty ed il ministro per gli Investimenti Dominic Johnson.