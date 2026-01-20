Accordo San Marino – Emilia-Romagna: cooperazione su sviluppo, coesione e qualità dei servizi

Nel video, le interviste al Segretario agli Esteri, Luca Beccari e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale

Si consolida la cooperazione istituzionale, si rafforza l'integrazione dei servizi come anche la capacità dei territori di rispondere ai bisogni di cittadini e imprese. Siglato in Regione dal Segretario agli Esteri Luca Beccari e dal Governatore Michele De Pascale il nuovo accordo di collaborazione tra San Marino ed Emilia-Romagna. Un'intesa radicata nel tempo tra due territori contigui, due realtà interconnesse in una molteplicità di ambiti, da quelli economici a quelli sociali, e dal forte interscambio - dal lavoro alla sanità, dallo scuola allo sport. “Protocollo multidisciplinare che oggi si aggiorna – dice il Segretario Beccari – per meglio rispondere a nuove esigenze e sfide future”. “Cambiano le sfide e le sfide sono per tutti: Stati, Regioni, governi locali, governi centrali. Oggi siamo tutti di fronte al dover quadrare il cerchio, fra esigenze che crescono e risorse che, ahimè, purtroppo sono sempre più difficili da reperire. Quindi le sinergie che si possono sviluppare, come quelle tra i nostri territori, permettono di affrontarle meglio, ma soprattutto di massimizzare quelle che sono le ricadute sui primi portatori di interesse, che sono i nostri cittadini”.

Obiettivo: favorire una cooperazione più strutturata e stabile, mettendo a sistema competenze e strumenti nell'affrontare le priorità comuni, in una visione condivisa di sviluppo. Senza dimenticare la vicinanza anche valoriale, il Presidente De Pascale parte dalle relazioni tra i due Stati, per entrare nel merito dell'accordo evidenziando benefici reciproci: “È un rinnovo molto importante – dice - nel solco delle ottime relazioni fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. C'è il rapporto fra l'Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino sia in termini dei servizi essenziali, del rapporto molto forte che abbiamo sulla sanità, sulla gestione dei rifiuti, la Protezione Civile, le infrastrutture, ma anche sugli aspetti strategici. San Marino ha una visibilità internazionale importantissima, l'Emilia-Romagna ha asset in questo senso che possono collaborare e quindi diciamo tanti progetti concreti, e poi anche un idem sentire”.

I contenuti dell'intesa al centro anche del bilaterale tra le due delegazioni, assai nutrite, a significare i tanti livelli di interesse comune. Per San Marino, accanto a Beccari, i Segretari al Territorio, Matteo Ciacci; all'Industria, Rossano Fabbri; al Turismo, Federico Pedini Amati. In rappresentanza della Giunta Regionale erano presenti, insieme al Presidente De Pascale, le Assessore al Welfare, Isabella Conti e al Turismo, Roberta Frisoni.

Nel video, le interviste al Segretario agli Esteri, Luca Beccari e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale










