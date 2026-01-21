Accordo San Marino-Emilia Romagna: previsti tavoli tecnici e Commissione di monitoraggio

Un lavoro congiunto per azioni concrete, che mirano a garantire sviluppo e standard di qualità nei servizi. Si guarda al rafforzamento di settori trainanti dell'economia e per la competitività dei sistemi produttivi nei due territori, con misure di sostegno alle imprese. Poi, l'ambito sanitario in una cooperazione attiva da tempo, sul fronte sia tecnico-scientifico sia dell'erogazione dei servizi. Ancora, tutela dell'ambiente e sicurezza dei territori, comprendendo la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti; ma anche trasporti e infrastrutture, la Protezione civile, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, naturalmente lo sport.

Insieme, anche nell'orizzonte europeo: davanti alla stampa il Governatore Michele De Pascale è tornato a ribadire pieno appoggio al percorso di Associazione che San Marino porta avanti e l'Accordo prevede proprio lo sviluppo di iniziative comuni nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea. Sinergia e partecipazione congiunta, poi, a progetti di cooperazione territoriale e per il rafforzamento delle basi conoscitive a supporto della pianificazione e gestione del territorio, anche attraverso la condivisione di dati, strumenti tecnologici e competenze.

Di durata quinquennale, vuole garantire continuità e concretezza alle azioni di cooperazione e fondamentale sarà il monitoraggio in itinere. Prevista così l'attivazione di protocolli attuativi settoriali, la costituzione di tavoli tecnici congiunti e l’istituzione di una Commissione mista incaricata di verificarne l’attuazione e proporre eventuali aggiornamenti.









