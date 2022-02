RELAZIONI INTERNAZIONALI Accordo San Marino-Ue: Bruxelles assegna la delega al Vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič Intervista al Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari

A quasi sette anni dall'avvio del negoziato, con il rallentamento negli ultimi due "causa pandemia", Bruxelles ha cambiato l'interlocutore per l'Accordo di Associazione con San Marino, Monaco e Andorra, assegnando la delega a Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione europea per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione dal 2019. La Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, a dicembre, si è espressa per la chiusura del negoziato nel secondo semestre del 2023. In video l'intervista al Segretario agli Esteri Luca Beccari per il punto sui negoziati e gli obiettivi.

