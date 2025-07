Accordo San Marino Ue, il presidente dell'Emilia Romagna su Il Sole 24 Ore: "Benefici in arrivo"

“È un’intesa che rafforza il valore della libertà come elemento costitutivo dell’identità sammarinese, riconosciuta anche nella storia dell’Emilia-Romagna come la radice più profonda della propria comunità. San Marino entra nel Mercato unico europeo e questo è un passaggio non solo tecnico e giuridico, ma profondamente politico.”

Con queste parole, pubblicate su Il Sole 24 Ore, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale commenta l’accordo di associazione del Titano con l'Unione Europea. “Un passaggio – scrive il governatore - che considero particolarmente significativo non solo per San Marino, ma anche per l’Italia, per l’Emilia-Romagna e per l’intera Unione. Credo sia importante sottolineare il valore in particolare in questo momento storico dell’impegno della nostra Regione a sostenere con convinzione questo percorso. L’accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea rappresenta un passaggio di straordinario significato politico, istituzionale ed economico”.

De Pascale sottolinea che “San Marino entra nel Mercato unico europeo secondo i principi delle quattro libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, senza rinunciare alla propria sovranità, ma contribuendo al progresso e al rafforzamento di questa identità. È un accordo che riconosce e valorizza le dimensioni e le specificità istituzionali del Titano, offrendo al contempo opportunità di crescita sostenuta ai settori del commercio, dell’artigianato, della protezione dei consumatori, dagli appalti pubblici alla cooperazione doganale. I benefici saranno tangibili, il riconoscimento di titoli di studio, la possibilità per le imprese sammarinesi di partecipare a gare europee, la libertà di movimento e una rete di regole uguali e trasparenti.”

Il governatore ribadisce il “pieno sostegno” della Regione “a questa storica ratificazione, convinti che questa scelta di apertura aiuterà il territorio, le nostre imprese e le nostre comunità”. Nella lettera del politico italiano anche un richiamo a libertà e democrazia, di cui San Marino “ha rappresentato un grande esempio nel cuore dell’Europa e oggi più che mai dobbiamo mantenerne il valore e il significato”. Ricorda poi come il Titano abbia “rappresentato un punto di libertà per uomini e donne perseguitati dai fascismi e dai totalitarismi: oggi rafforzare questa libertà è un passaggio indispensabile”. “Quella bella scritta Libertà sulla bandiera sammarinese, la nostra Emilia-Romagna la sente come una bandiera di tradizione democratica che va custodita e rilanciata.” conclude De Pascale.