Accordo San Marino Ue, in Commissione il punto ad una settimana dalla firma

A una settimana dalla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, prevista il 19 ottobre, San Marino fa il punto sugli adempimenti necessari per attuare l’intesa. Questa mattina, dalle 9 alle 16, al Kursaal, seduta congiunta delle Commissioni consiliari Affari Costituzionali e Affari Esteri. All’ordine del giorno il riferimento dei Segretari di Stato agli Interni e agli Esteri sullo stato di attuazione delle iniziative previste. L’audizione dà seguito all’ordine del giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale il 26 gennaio scorso. Seguirà il dibattito tra i commissari, chiamati a confrontarsi sul percorso di adeguamento e sugli adempimenti legati all’Accordo.







