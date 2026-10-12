COMMISSIONE Accordo San Marino Ue, in Commissione il punto ad una settimana dalla firma Questa mattina l'aggiornamento del Segretario di Stato Luca Beccari in una seduta congiunta delle Commissioni Affari Esteri e Affari Interni

Accordo San Marino Ue, in Commissione il punto ad una settimana dalla firma.

A una settimana dalla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, prevista il 19 ottobre, San Marino fa il punto sugli adempimenti necessari per attuare l’intesa. Questa mattina, dalle 9 alle 16, al Kursaal, seduta congiunta delle Commissioni consiliari Affari Costituzionali e Affari Esteri. All’ordine del giorno il riferimento dei Segretari di Stato agli Interni e agli Esteri sullo stato di attuazione delle iniziative previste. L’audizione dà seguito all’ordine del giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale il 26 gennaio scorso. Seguirà il dibattito tra i commissari, chiamati a confrontarsi sul percorso di adeguamento e sugli adempimenti legati all’Accordo.

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