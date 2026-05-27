Accordo San Marino Ue: oggi votazione nel parlamento italiano

Alla Camera dei Deputati la commissione per le politiche dell’Unione Europea, presieduta dal deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, si riunisce oggi per votare sulla conclusione dell’accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino.

Nella primavera del 2025 si erano svolte le audizioni della commissione coi rappresentanti istituzionali di San Marino, compresi Segretari di Stato, che avevano spiegato ai parlamentari i benefici dell’accordo e avevano risposto alle domande dei vari deputati italiani. Oggi è atteso dunque l’atto conclusivo, col parlamento italiano che appoggerà formalmente questo accordo, e che subito dopo chiederà all’Ue di procedere. Una delegazione della stessa commissione parlamentare è poi attesa domani in missione proprio nella Repubblica di San Marino.







