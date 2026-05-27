TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Accordo San Marino Ue: oggi votazione nel parlamento italiano

La commissione per le politiche dell’Unione Europea della Camera si riunisce oggi per votare sulla conclusione dell’accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino

27 mag 2026
Accordo San Marino Ue: oggi votazione nel parlamento italiano

Alla Camera dei Deputati la commissione per le politiche dell’Unione Europea, presieduta dal deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, si riunisce oggi per votare sulla conclusione dell’accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino.

Nella primavera del 2025 si erano svolte le audizioni della commissione coi rappresentanti istituzionali di San Marino, compresi Segretari di Stato, che avevano spiegato ai parlamentari i benefici dell’accordo e avevano risposto alle domande dei vari deputati italiani. Oggi è atteso dunque l’atto conclusivo, col parlamento italiano che appoggerà formalmente questo accordo, e che subito dopo chiederà all’Ue di procedere. Una delegazione della stessa commissione parlamentare è poi attesa domani in missione proprio nella Repubblica di San Marino.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica