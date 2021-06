COMMISSIONE ESTERI Accordo sulle frequenze televisive in dirittura d'arrivo: Beccari: "I tempi, primi di giugno-inizi di luglio"

Accordo sulle frequenze televisive in dirittura d'arrivo: Beccari: "I tempi, primi di giugno-inizi di luglio".

Ieri in Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, oltre al riferimento in seduta segreta sullo stato di avanzamento dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, il Segretario Luca Beccari è intervenuto in Comma Comunicazioni sugli esiti degli incontri di Roma, soffermandosi in particolare sul confronto avuto con il Ministro Di Maio: oltre ad affrontare la questione multe e il tema targhe, Beccari ha annunciato che “a breve verrà concluso l'Accordo sulle frequenze televisive, i tempi saranno primi di giugno-inizi di luglio. San Marino Rtv andrà sulla trasmissione nazionale e sarà riconosciuto al Titano l'aumento del canone per il funzionamento dell'emittente Radiotelevisiva di Stato”.

