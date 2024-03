PALAZZO MADAMA Accordo tra Italia e San Marino in materia di giustizia, c'è attesa in Senato La ratifica prevista all'ordine del giorno dei lavori che inizieranno nel pomeriggio

I lavori di Palazzo Madama inizieranno nel pomeriggio e all'ordine del giorno figurano le ratifiche degli accordi internazionali. Tra questi, quello tra Italia e San Marino, per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 e già approvato dalla Camera dei Deputati.

La relatrice di maggioranza sarà Stefania Craxi, che lo scorso dicembre aveva accolto in Senato la commissione Esteri di San Marino guidata dalla presidente Denise Bronzetti. In Italia tiene ancora banco il caso di Bari, con le indagini ministeriali predisposte dal ministro dell'Interno Piantedosi, il cui operato è stato difeso a spada tratta dalla presidente del Consiglio.

Sempre Piantedosi ieri ha presieduto una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: partendo da un'analisi dell'attentato terroristico a Mosca, e in vista delle festività pasquali, è stata evidenziata l'importanza di proseguire l'attività di monitoraggio, anche sul web, per individuare eventuali situazioni di rischio sul territorio nazionale.

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

