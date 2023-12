PALAZZO BEGNI Accordo tra San Marino ed Emilia Romagna: 'insieme per migliorare qualità dei servizi e delle cure'

Repubblica di San Marino e Emilia Romagna firmano un protocollo per una collaborazione tecnico scientifica e amministrativa in ambito sanitario. La sottoscrizione a Palazzo Begni, alla presenza dell'assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini e il Segretario di Stato per la sanità e la sicurezza sociale, Mariella Mularoni.

Al tavolo anche il direttore generale dell'Ausl di Bologna Paolo Bordon, il direttore Generale dell'Ausl della Romagna Tiziano Carradori e del Direttore dell'Assistenza Ospedaliera Regione Emilia Romagna Mattia Altini. Per San Marino, accanto al Segretario alla Sanità, il direttore dell'Istituto di sicurezza Sociale Francesco Bevere.

Il protocollo operativo permetterà di potenziare la qualità e l'efficacia dell'assistenza sanitaria, mettendo la persona al centro, a beneficio dei cittadini italiani e sammarinesi.

Nel video l'intervista al Segretario Mariella Mularoni e all'assessore Raffaele Donini

Scarica il protocollo operativo

[Banner_Google_ADS]



File allegati Il protocollo operativo

I più letti della settimana: