Accordo Ue, al via il piano 2026 per rafforzare la Pubblica Amministrazione

La Direzione della Funzione Pubblica ha ufficializzato la prima pianificazione delle attività formative per il 2026, finalizzata ad allineare le competenze dei dipendenti pubblici alle sfide derivanti dall’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Il piano, rivolto al Settore Pubblico Allargato, mira a rafforzare competenze trasversali e specialistiche, coinvolgendo direttamente direttori e dirigenti nella rilevazione dei fabbisogni formativi. La scadenza per la trasmissione dei dati e delle valutazioni sui moduli già conclusi è fissata al 31 gennaio 2026. “Mentre prosegue il confronto politico e istituzionale sull'integrazione europea - dichiara il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi - il Dipartimento della Funzione Pubblica lavora con determinazione sul fronte operativo. Stiamo definendo le modalità per declinare l'applicazione dell'Accordo nei diversi settori amministrativi, partendo proprio dal presupposto che siano le persone a determinare il successo di questo storico passaggio. Investire sulla formazione significa preparare il Paese a essere protagonista in Europa con una struttura pubblica moderna, agile e preparata.”







