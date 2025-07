EUROPA Accordo UE-Andorra e San Marino: ok in Commissione ECON. "Fatto storico" Falcone (FI-PPE): "Più apertura e regole certe, l’Europa allarga i suoi orizzonti"

La Commissione ECON del Parlamento Europeo ha approvato oggi il Parere presentato dall'eurodeputato Marco Falcone (FI-PPE) sull’Accordo di Associazione tra UE, Andorra e San Marino. L'intesa sancirà l'ingresso nel mercato unico dei due Stati. Il testo redatto da Falcone, passato con 55 voti a favore, 5 contrari e 0 astenuti, appoggia con grande determinazione l'apertura verso Andorra e San Marino, richiamandoli altresì al pieno rispetto delle regole UE su antiriciclaggio, trasparenza fiscale e scambio di informazioni finanziarie.

“Credo - commenta Falcone - che il voto odierno sia un fatto storico perché l'Europa, ancorché con un accordo di associazione, apre le proprie porte e soprattutto mette in campo un'azione inclusiva di prospettiva, allineando anche ai propri mercati e consentendo che altri due paesi, Andorra da un lato, San Marino dall'altro, possano beneficiare degli effetti favorevoli che l'Unione Europea mette in campo. Vorrei ricordare che si passa da un accordo doganale a un accordo invece di mercato unico, di mercato unitario, soprattutto negli scambi appunto di mercato commerciale, che consentirà a tutti gli abitanti, a tutte le piccole e medie imprese presenti a San Marino di avere maggiore possibilità, maggiore opportunità di affermazione nella loro impresa privata. Quindi io dico che San Marino, quando il procedimento si completerà, potrà finalmente beneficiare di far parte a pieno titolo nell'Unione Europea, ancorché – ripeto - con un accordo di associazione".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: