ASSOCIAZIONE ALL'UNIONE EUROPEA Accordo Ue: attesa per le date di firma e ratifica L'approvazione formale potrebbe arrivare nella prossima legislatura, sia a San Marino che nel Parlamento Europeo

“Molto difficilmente la ratifica avverrà prima del secondo semestre 2024”: lo ha detto il Segretario di Stato Beccari in Commissione Esteri, parlando dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Se così fosse, quindi, l'approvazione formale, arriverà nella prossima legislatura, sia a San Marino che a livello UE, visto che è pressoché certo che sul Titano le elezioni saranno anticipate e per il nuovo parlamento europeo si voterà entro il 9 giugno. Prima della ratifica, naturalmente, l'accordo dovrà essere firmato da San Marino, Unione Europea ed Andorra e anche su questo aspetto non c'è ancora una data. Il Segretario di Stato Beccari ha ipotizzato la disponibilità di una versione 'non ufficiale', del testo in inglese, entro marzo. Il passo successivo sarà, verosimilmente, la formalizzazione del testo ufficiale e poi la traduzione nelle lingue dei paesi membri, che richiederà altro tempo. Intanto a San Marino il prossimo step, sarà, l'approvazione di un ordine del giorno, la prossima settimana in Consiglio, sull'implementazione dell'Accordo, basandosi sul documento già consegnato da Beccari alla Commissione Esteri.

