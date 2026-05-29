Accordo Ue, Beccari: "Avere il sostegno dell'Italia è un fattore molto importante"

L'intervista al Segretario agli Esteri Luca Beccari

Secondo giorno della visita ufficiale sul Titano della delegazione della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati, guidata dal presidente Alessandro Giglio Vigna. Dopo gli incontri istituzionali di ieri, giovedì, e la seduta congiunta con la Commissione Consiliare Esteri presieduta da Michele Muratori, oggi udienza privata dalla Reggenza per i rappresentanti di Montecitorio.

Al centro della loro visita l’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea dopo il parere positivo della Camera. Nel vertice con i Segretari Belluzzi, Fabbri e Bevitori è stato evidenziato come l’intesa possa trasformare la collaborazione i due Paesi in una partnership economica e industriale ancora più integrata. In San Marino è stato individuato un “laboratorio normativo” rapido ed efficiente, con benefici anche per le vicine Emilia-Romagna e Marche.

Il sostegno di Roma all'Accordo è stato ribadito anche nell'incontro a Palazzo Begni con il Segretario agli Esteri Luca Beccari. “Un risultato pieno nel rapporto con il Parlamento italiano che è stato fatto sulla base di tanti riferimenti, tanti scambi di vedute con diversi interlocutori e che ci ha portato oggi ad avere per noi un aspetto importante: una ennesima conferma della vicinanza dell’Italia al percorso di San Marino. Un percorso che è alle battute finali, che speriamo possa arrivare presto alla sua conclusione e che non è un punto d’arrivo ma un punto di partenza", ha detto Beccari dopo il vertice. "Avere l’Italia, Paese fondatore, dalla nostra parte, sostenitrice, come del resto sempre dall’inizio, rappresenta per noi un fattore molto importante e che io unisco anche all’incontro che ho avuto ieri (mercoledì, ndr) con tutti gli ambasciatori dell’Unione Europea e che continuo a respirare nell’approccio generale in sede europea. Quando l’Unione Europea si apre per accettare nuove realtà di fatto pone al centro una delle discussioni più importanti, che riguarda sé stessa e il suo allargamento. Non sono concetti banali, sono concetti che hanno un valore politico molto importante, indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati candidati a una maggiore integrazione. E noi questo percorso lo affrontiamo con rispetto, con attenzione, con motivazione e ovviamente forti delle nostre prerogative e dei nostri intenti.







