Accordo Ue, Beccari: "Entro fine 2025 probabilmente la firma”. Šefčovič, oratore ufficiale il 1° ottobre

“A porte chiuse in Commissione Esteri non tanto per entrare nel merito dei contenuti del 'clarifying addendum' all'accordo Ue, già sostanzialmente illustrati, quanto per scambiare in Aula riflessioni di tipo strategico e di opportunità nell'alveo di un confronto più diretto”. Così il Segretario di Stato Luca Beccari in risposta alle perplessità avanzate sulla seduta segreta, precisando inoltre che prima del Consiglio di luglio ci sarà una disclosure ancora più puntuale sul documento. “Un percorso che a Bruxelles sta andando avanti positivamente” - fa sapere, - superato il tema delle modifiche formali; l'addendum non costituisce più elemento bloccante; resta invece la questione sulla competenza mista in via di definizione. Entro fine giugno il punto con il Commissario Ue, Maroš Šefčovič ed una ulteriore novità: "Noi rimaniamo con l'agenda che ci siamo dati qualche mese fa, - dice Beccari - faremo il punto al termine del semestre di presidenza polacco, quello che stiamo chiedendo alla Commissione è di avere un'agenda più puntuale, più precisa di quelli che saranno i prossimi passaggi, che sostanzialmente sono quelli legati alla firma. Chiusi tutti i temi aperti rimane sostanzialmente quel passaggio lì. Il Parlamentoeuropeo sta andando molto velocemente sui pareri preventivi necessari a questo. Quindi mi sembra che piano piano tutti i pianeti si stiano allineando su questa importante insomma traguardo per la Repubblica di San Marino. Šefčovič sarà a San Marino per il primo ottobre, sarà oratore ufficiale, un altro segnale importante insomma dell'Europa con una delle sue cariche più importanti che viene qua a San Marino e soprattutto pensiamo di poter avere le idee più chiare su questa firma che rimane prioritario avere entro l'anno materialmente".

Poi, Gaza e il quadro geopolitico: il conflitto si allarga con l'apertura del nuovo fronte Iran-Israele, creando un clima di insicurezza per tutta l'area – afferma Beccari, ricordando l'annullamento della Conferenza Internazionale sulla questione palestinese cui avrebbe dovuto partecipare a New York.

Quadro di tensione che "non aiuta neppure il ruolo del turismo, aggiunge il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, un freno per la mobilità delle persone". Torna anche sulle linee future della Tv di Stato annunciate in conferenza stampa dal Dg Roberto Sergio. Dal nuovo logo al canale unico 550, passando per il palinsesto potenziato con grandi nomi, fino ai nuovi studi pronti per il 6 ottobre. “Sinergia con Rai, ma San Marino come sempre – assicura – continuerà a fare la sua parte”. Un accenno infine al bando per l'organizzazione del Natale delle Meraviglie: ancora una volta solo due aziende sammarinesi partecipanti, nonostante l'apertura all'esterno”.

Territorio: dal Segretario di Stato Matteo Ciacci, il punto sui cantieri: verso l'adozione del progetto Baldasserona per rifunzionalizzare i piazzali con nuove aree sosta; e l'avvio dei lavori entro l'anno ai piani sottostanti il livello centrale di Palazzo Begni. Adottati anche due regolamenti: uno per permute e alienazione di terreni non strategici sotto i 150 metri, definendo una procedura standard, non discrezionale come in passato – spiega Ciacci –; ogni cittadino potrà infatti fare una richiesta che passerà al vaglio di una commissione tecnica. Con parere positivo, approderà in Consiglio per i 39 voti. L'altro regolamento riguarda la protezione dei lavoratori in periodi di caldo estremo, sollecitata dai sindacati. Introdotte best practices che impegnano il datore di lavoro a prevedere, ad esempio, pause più frequenti.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.