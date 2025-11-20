VERSO L'EUROPA Accordo UE: Beccari incontra a Bruxelles Costa. Questa sera confronto con la cittadinanza Appuntamento alle 21 al Kursaal. Presente il Congresso di Stato

Accordo di Associazione all'Unione Europea al centro ieri, a Bruxelles, degli incontri tra il Segretario agli Esteri Luca Beccari con il capo staff del commissario Sefkovich Clara Martinez Alberola e a seguire con il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, per un aggiornamento sugli ultimi passi del percorso. Clima cordiale di ampia collaborazione: sia la Commissione che il Consiglio europei ribadiscono massimo impegno per arrivare alla firma e alla successiva produzione di effetti dell’intesa. Un solo nodo all’attenzione del Consiglio, sul tema della natura dell’accordo, rispetto al quale entrambi gli organismi stanno lavorando intensamente con la guida della Presidenza Danese.

Se ne parlerà alle 21 al Kursaal, nell'incontro pubblico “San Marino e l'Europa: lo snodo decisivo”. Un confronto aperto con la cittadinanza a cui parteciperanno i membri del Congresso di Stato, che approfondiranno il testo finale dell'Accordo, illustrando dettagli tecnici e rispondendo alle domande su sovranità, costi ed opportunità derivanti dalla firma con Bruxelles.

