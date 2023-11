CONSIGLIO CENTRALE DC Accordo Ue, Beccari: "Non perdiamo questa opportunità" Il Segretario di Stato agli Affari Esteri risponde alle domande della base

Focus sull'accordo di associazione con l'Unione europea ieri sera nella riunione del Consiglio Centrale Dc. Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari ha chiarito i dubbi della base in tre ore di dibattito serrato: al centro gli scenari che si apriranno dopo la parafatura prevista entro fine anno ma anche cosa accadrebbe se non si arrivasse alla firma. In questo caso Beccari non ha nascosto timori per la tenuta del tessuto imprenditoriale sammarinese. “Se non si conclude l'accordo in questa finestra temporale - è stato detto inoltre – non ci sono certezze che la nuova Commissione Ue che uscirà dalle elezioni europee 2024, mostri la stessa disponibilità a sedersi nuovamente al tavolo con i Piccoli Stati”.

