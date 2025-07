Accordo UE, Beccari: "Un consenso bipartisan che chiude politicamente un cerchio"

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario agli Esteri

"C'è un sostegno politico che si è rafforzato e non è certamente calato - spiega Luca Beccari, Segretario agli Esteri -. San Marino viene visto come un partner e questo è fondamentale, ma poi anche aggiungerei il fatto che è un consenso allargato, bipartisan, cioè diverse componenti politiche del Parlamento europeo, quindi di diverso schieramento sostengono la stessa cosa. Quindi direi che è una condizione politica molto favorevole e che soprattutto fa segnare anche i progressi che San Marino ha fatto nelle relazioni con l'Unione europea in questi anni. Questi report, che poi di fatto sono delle raccomandazioni che il Parlamento fa al Consiglio, che è l'organo che deve approvare il testo, sono fondamentali perché danno l'input politico.

Non dimentichiamoci che tutto il percorso parte con una decisione del Consiglio, una decisione del Parlamento europeo che hanno dato mandato alla Commissione di negoziare con San Marino e con gli altri Stati un accordo di associazione per una maggiore integrazione nel mercato unico. Quindi è un po' un cerchio che si chiude politicamente, viene dato il mandato, viene fatto il negoziato, c'è un testo di un accordo, ora il Parlamento lo ha valutato positivamente, raccomanda al Consiglio questo di andare avanti e oltretutto lo fanno due Commissioni che trattano aspetti fondamentali del funzionamento del mercato unico".

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario agli Esteri.