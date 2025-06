Accordo UE, Bevitori: "Porterà ricadute positive su settori strategici"

La Segreteria per il Lavoro, in una nota, ribadisce la necessità impellente di progredire spediti verso la finalizzazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, vedendo il percorso come “un ponte verso la competitività e la piena occupazione”, in sinergia con le altre Segreterie economiche.

“La nostra economia – sottolinea il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori – è già fortemente interconnessa con quella europea: circa l’80-90% delle esportazioni è destinata all’UE. Non possiamo più permetterci di restare ai margini con lo status di Paese terzo, che in troppi casi penalizza le nostre imprese, pur rispettando gli standard europei.”

Un esempio concreto è rappresentato dal nuovo Regolamento UE contro la deforestazione, in vigore dal 1° gennaio 2026, che rischia di colpire duramente il comparto del legno sammarinese, come segnalato da Franco Capicchioni di ANIS a un'intervista a RTV. Le nuove disposizioni europee imporranno vincoli aggiuntivi sui prodotti esportati, rendendo più difficile per molte aziende restare competitive.

La Segreteria evidenzia come l’Accordo rappresenti una chiave di volta anche per altri settori strategici, come la nutraceutica e la produzione di integratori alimentari, comparti in forte crescita dove l’innovazione, la qualità e l’export verso l’UE sono elementi determinanti. “Parliamo – aggiunge Bevitori – di settori ad alto valore aggiunto che offrono lavoro qualificato. L’Accordo è quindi un investimento diretto nella competitività delle nostre imprese e nella sicurezza occupazionale per tutti i lavoratori, sammarinesi e frontalieri.”

Nel dibattito in corso, che potrebbe portare anche a una consultazione referendaria, il Segretario invita a superare le logiche di contrapposizione: “L’integrazione europea non è una perdita di sovranità, ma una scelta di responsabilità e lungimiranza. Serve una visione che metta al centro lo sviluppo e la prosperità economica e sociale del Paese”. Bevitori ribadisce l'impegno della Segreteria a sostenere le imprese sammarinesi nei percorsi di innovazione e internazionalizzazione, lavorando in sinergia con le altre Istituzioni per rafforzare l'integrazione economica con l'Europa.

"L'obiettivo - dichiara - è salvaguardare, al contempo, la piena sovranità e le specificità dell'ordinamento sammarinese, affinché la Repubblica di San Marino possa continuare a essere un modello di resilienza e di successo nel cuore del continente europeo".