Accordo Ue, D-ML chiede la verità sui rinvii"

Dossier Accordo Ue: DOMANI - Motus Liberi attacca maggioranza e Governo dopo l’ennesimo rinvio. Il partito d'opposizione sostiene che lo stallo nel percorso verso l'intesa con l'Ue smentisca le rassicurazioni fornite negli ultimi mesi dal Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari.

D- ML chiede piena trasparenza sulle reali criticità che stanno rallentando il negoziato e sulle conseguenze per il Paese. Nel mirino anche la gestione dell’arbitrato internazionale e delle professionalità incaricate di tutelare gli interessi sammarinesi. Ribadisce di non aver mai considerato l’Accordo la soluzione ai problemi della Repubblica, e accusa la maggioranza di averne fatto il fulcro della propria azione politica. Per questo chiede oggi un’assunzione di responsabilità e un’informazione trasparente verso i cittadini sulle prospettive del percorso europeo.











