COMMISSIONE ESTERI Accordo Ue: da Beccari gli ultimi aggiornamenti, stoccate tra partiti in Aula Approvato un odg, promosso da Rete e poi appoggiato all'unanimità, per sostenere i corridoi umanitari a Gaza

Chi guida il Paese verso l'orizzonte europeo, deve essere “responsabile” e non “farsi influenzare dalle questioni di pancia”. A dirlo è il segretario agli Esteri, Luca Beccari, nel riferimento in Commissione sull'Accordo. Gli step per finalizzarlo proseguono.

Il 16 luglio l'ok da due organismi parlamentari europei, sui temi del mercato unico. Approvazioni importanti per la firma, rimarca Beccari. Nonostante il problema dazi di cui la Commissione deve occuparsi, l'appoggio a San Marino continua, assicura il segretario, e il commissario al commercio Sefcovic sarà sul Titano il 1 ottobre. Ci sono, poi, questioni interne, dall'implementazione dell'Accordo nella pubblica amministrazione al roaming per i telefoni, fino all'attività di informazione verso i sammarinesi.

Proprio su questo si focalizza una parte del dibattito. Botta a risposta tra i consiglieri di Domani Motus Liberi e Pdcs. Se Fabio Righi di Motus chiede di coinvolgere di più la cittadinanza, di approfondire gli effetti dell'Accordo e lamenta scarsa condivisione sulle questioni europee, Lorenzo Bugli della Dc taccia Dml di ambiguità. Da Bugli l'invito a “non cercare il consenso facile” e a concludere l'accordo.

Sullo sfondo aleggia l'ipotesi referendum che ha, tra i sostenitori, il Ps. Dalibor Riccardi di Libera sull'Ue prende in qualche modo le distanze dall'alleato, ribadendo di essere a favore dell'Accordo, ma allo stesso tempo ricorda le altre battaglie che si stanno portando avanti con i socialisti. Matteo Rossi (Psd) allontana le critiche di chi parla di negoziato non trasparente e non risparmia stoccate al Ps che, sottolinea, ha aderito al programma elettorale europeista.

Per Nicola Renzi di Rf il referendum deve essere “scelta consapevole”, ma dopo essere entrati e aver valutato gli effetti. “I documenti sull'Accordo ci sono – aggiunge Matteo Zeppa (Rete) -. ma bisogna avere la volontà di studiarli e non cavalcare il malcontento”. Il dibattito proseguirà domani.

Tanti gli argomenti in comma Comunicazioni, tra i quali un ordine del giorno promosso da Rete e poi appoggiato e approvato da tutti i partiti, per supportare i corridoi umanitari a Gaza, con mezzi e modi consoni a un piccolo Stato come San Marino.

