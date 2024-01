Accordo UE: da Beccari l'invito a lavorare su un documento programmatico in vista della prossima Legislatura In Consiglio Grande e Generale il riferimento del Segretario di Stati agli Esteri

In mattinata è stato aperto il comma più atteso, e che de facto chiuderà la Sessione. Focus sul più strategico dei dossier: l'Accordo di Associazione con Bruxelles; in attesa della firma, dopo la parafatura. Primo atto il riferimento del Segretario di Stato Beccari. Predisposte alcune “schede” per illustrare nel dettaglio ai Consiglieri i contenuti dell'Accordo. Ancora il testo non è disponibile, ha puntualizzato; si attende il via libera della Commissione. Nel frattempo ha sottolineato come sia importante iniziare una riflessione “calata nella realtà” di San Marino, in un'ottica di implementazione concreta. L'Accordo – ha ricordato il Segretario agli Esteri - dice quali siano le regole e le modalità con le quali San Marino e Andorra entrano a far parte del mercato unico; dunque la sola lettura del testo non sarebbe esaustiva. Rimarcata l'importanza dei “valori” e dei “principi” generali indicati nell'Accordo; a partire da quello di “non discriminazione”, che “cambierà completamente la modalità di approccio su tutti i temi negoziali che avremo in futuro”. Quanto al funzionamento si avranno due tipologie di comitati congiunti: quello di associazione, che avrà una funzione più politico-strategica, e quello “misto” con funzioni prettamente operative. Previsti poi uno strumento di confronto parlamentare e organismi di cooperazione riguardanti l'ambito privato. Fondamentale poi la partecipazione attiva sammarinese ai processi decisionali: avremo la possibilità – ha detto Beccari - di partecipare come interlocutori privilegiati alla produzione normativa europea, pur senza avere diritto di voto. E vi saranno procedure di sorveglianza reciproche per segnalare l'errata applicazione dell'Accordo. Non saremo soggetti alle procedure di infrazione; l'obiettivo principale è risolvere le controversie. Quanto alla clausola generale di salvaguardia è una facoltà di San Marino per casi che possono essere altamente impattanti: “un aspetto negoziato con grande impegno” che riguarda la disapplicazione temporanea di particolari istituti dell'Accordo. Posto il caso della Convenzione del '39 con l'Italia; un'eventuale rinegoziazione avrebbe oggi basi completamente differenti: “si aprono opportunità di impresa a San Marino”. Affrontate anche le politiche sociali; ad esempio la possibilità del mutuo riconoscimento delle prestazioni pensionistiche. Dal Segretario Beccari, infine, un invito: iniziare a lavorare su un documento programmatico in vista della prossima Legislatura, per indicare a livello macro i principali ambiti sui quali intervenire e ciò che si intende ottenere nell'implementazione. Si attende ora l'inizio del dibattito.

