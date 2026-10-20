LE REAZIONI Accordo UE, dalla firma ai fatti: politica e associazioni guardano alle prossime sfide Il PSD celebra il traguardo e indica le priorità: integrazione finanziaria e IVA. RF e RETE sollecitano il Governo sull’attuazione; imprese e sindacati chiedono un confronto costante

Un momento storico, vissuto con iscritti e protagonisti del percorso europeista. Per il PSD la Direzione allargata diventa occasione di festa. Il partito rivendica una scelta sostenuta fin dall'inizio, quando erano in pochi a crederci e a lottare perché diventasse realtà. Dalle prime aperture internazionali degli anni Ottanta alla richiesta di maggiore integrazione del 2007, fino alla battaglia referendaria: per i socialisti e democratici, la firma dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea premia la lungimiranza e la tenacia della sinistra riformista.

Una storia celebrata con orgoglio, ma con un’agenda già aperta: portare benefici a famiglie e imprese, definire il memorandum d’intesa tra Banca Centrale e Banca d’Italia per l’integrazione finanziaria e affrontare la riforma dell’IVA per superare il problema del T2.

Repubblica Futura riconosce il valore della firma, ma cambia subito registro: “È finita la ricreazione”. Il risultato, ricorda, appartiene al lavoro di almeno cinque governi e di maggioranze diverse. Ora servono contenuti, dopo quelli che RF definisce slogan, incertezze e passi falsi dell’esecutivo. I timori dei cittadini sono comprensibili, sostiene, ma l’Europa resta l’orizzonte naturale di San Marino e l’attuazione dell’Accordo di associazione un appuntamento con la storia da non mancare.

Anche RETE rivendica coerenza: già nel 2013 sosteneva un’intesa su misura, capace di avvicinare il Paese all’Unione Europea tutelandone le specificità. Il giudizio sul Governo di San Marino è però netto: nei tre anni dalla chiusura del negoziato avrebbe dovuto preparare riforme e interventi. Invece, accusa il movimento, i piani restano da chiarire. Ai ritardi non si aggiungano i trionfalismi: “Non c’è un minuto da perdere”.

Da associazioni datoriali e sindacati arriva una voce comune: soddisfazione per una prospettiva di crescita, investimenti e migliore qualità del lavoro. Ma le opportunità richiedono politiche adeguate e confronto costante. ANIS, OSLA, UNAS, USC, USOT, CSdL, CDLS e USL chiedono quindi convocazioni regolari della Commissione Mista, per essere informate e consultate. Dopo la compattezza durante il negoziato, chiedono di partecipare alle scelte. Perché la firma apre possibilità; trasformarle in sviluppo e coesione sociale è il lavoro che attende il Paese.

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