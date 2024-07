Accordo Ue di prioritaria importanza nel programma di Governo

Lo scorso 12 dicembre la conclusione dei negoziati e il 7 maggio, a Bruxelles, la finalizzazione della bozza dei testi legali dell’Accordo di Associazione tra Unione Europea, San Marino e Andorra. Entro l'anno, forse addirittura entro l'autunno, prevista la firma, come ha affermato lo stesso vice presidente della Commissione Europea Maroš Šefčovič che, da quando ha preso in carico il dossier, ha impresso un'accelerazione decisiva ai negoziati.

L'Accordo con l'Unione Europea, che apre a San Marino le porte del Mercato Unico, al pari dei 27 stati membri, produrrà effetti a livello istituzionale, economico e sociale e riveste un ruolo di primaria importanza nel programma di Governo per la legislatura che è appena cominciata. Proprio per questa ragione prevista la creazione di coordinamenti all'interno del Congresso di Stato e della maggioranza, per favorire un confronto continuo, sull'attuazione dell'Accordo. Proseguirà inoltre, la Commissione mista, tra forze politiche e parti sociali, per un'ampia condivisione, in fase di attuazione.

Verranno potenziate le diverse articolazione della Pubblica Amministrazione con funzionari dotati di specifiche competenze ed è prevista anche l'istituzione di un gruppo di esperti per coadiuvare la presenza di enti e aziende sammarinesi ai progetti finanziati dall'Unione Europea, in collaborazione con università, enti ed associazioni. A livello di politica estera, anche un accenno al progressivo riconoscimento della Palestina negli organismi internazionali che si dovrà riflettere – recita il programma di Governo – anche sul percorso di riconoscimento al nostro interno.