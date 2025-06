Accordo Ue: domani, dopo il Consiglio, Beccari riferirà sull'addendum Intanto Congresso di Stato soddisfatto per il giudizio di Fitch

“San Marino consolida la propria solidità finanziaria”. Comincia così il comunicato del Congresso di Stato, soddisfatto per il giudizio di Fitch che nel suo report ha rivisto l'outlook del Titano, da stabile a positivo confermando il rating “BB+”. Riconoscimento – scrive il Governo - che suggella la rigorosa gestione delle politiche economiche e finanziarie sammarinesi, proiettando il paese verso una stabilità ancor più robusta. Sottolinea il significativo miglioramento nella qualità degli attivi del settore bancario, evidenziando una marcata riduzione degli NPL, con la previsione di un ulteriore calo entro fine anno.

Rimarca, inoltre, il percorso di risanamento del debito pubblico, con proiezioni che indicano un ulteriore calo al 61,4% del PIL entro fine del 2025, dal picco del 75,1% nel 2021. Tema che probabilmente terrà banco durante la settimana politica, che si apre con l'ultimo giorno della sessione Consiliare di giugno. L'Aula riparte dalle istanze d'arengo a tema ambientale, per poi passare a 6 progetti di legge in prima lettura presentati da Rete, tra cui l'abrogazione delle residenze fiscali non domiciliate.

Manca all'appello anche la seconda lettura sull'inno ufficiale, che essendo l'ultimo comma sarà probabilmente rinviata a luglio, così come è possibile che accada anche per l'approvazione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario. Domani pomeriggio, chiuso il Consiglio, si aprirà la Commissione Esteri, con in seduta segreta il riferimento del Segretario per gli Affari Esteri in merito all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. In particolare, come annunciato all'avvio dei lavori del Consiglio, Luca Beccari condividerà il testo dell'addendum – necessario passaggio preliminare alla firma - su cui c'è già il benestare di tutti gli stati Ue e quindi anche dell'Italia.

